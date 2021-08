Genoa, Ballardini: “Inter squadra di talento: sono arrivati due giocatori forti”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Grifone alla vigilia della sfida di campionato di domani contro l'Inter

Ci siamo, domani riparte la Serie A. Appuntamento alle 18.30 a San Siro, l’inter ospita il Genoa. Davide Ballardini alla vigilia della partita ha parlato ai microfoni di Genoa Channel: “Che Inter mi aspetto domani? Una squadra come quella che abbiamo lasciato: forte e chiara in ciò che fa durante la partita. Hanno cambiato due giocatori, ma li hanno cambiati con elementi altrettanto bravi. Una squadra forte, compatta, con grande talento: la solita Inter”.

“Se sono tutti disponibili per la prima di campionato? Ancora non siamo a posto, ma certamente siamo motivati e seri nel voler fare una bella partita contro, probabilmente, i più forti del campionato. Dopo la gara col Perugia ho detto che domani sarebbe servito un altro Genoa? Sì, ho visto grande determinazione in settimana. L’impegno e la voglia di fare bene, benissimo, ci sono. Chiaramente siamo ancora in costruzione”.