Genoa, Criscito avverte già l’Inter: “A Milano svantaggiati, ma possiamo vincere”

Il pensiero del capitano rossoblù a proposito della sfida in programma fra due turni in Serie A

Hellas Verona e Inter sono le prossime due avversarie in campionato del Genoa. Degli impegni del Grifone ha parlato Mimmo Criscito, capitano della squadra di Ballardini, ai microfoni di TMW: "Il Genoa le affronterà in modo serio. In Serie A le partite sono tutte difficili, poi ogni partita si può vincere. Certo, ci sono gare in cui si può partire svantaggiati, come per esempio a Milano, ma adesso dobbiamo ragionare partita per partita. Sabato ci sarà il Verona di Ivan Juric che sta facendo bene ed è in forma. Quindi non dobbiamo mai abbassare la guardia".