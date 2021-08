Genoa, Destro non convocato per l’Inter? Svelato il motivo dietro la scelta

Ha sorpreso l'esclusione dai convocati dell'ex attaccante nerazzurro per la sfida di domani: svelato il motivo

Davide Ballardini poco fa ha diramato la lista dei convocati del suo Genoa per la sfida di domani alle 18.30 contro l’Inter a San Siro. La notizia più importante e inaspettata è certamente l’esclusione di Mattia Destro . L’attaccante non parteciperà alla trasferta di Milano così come Radovanovic, Ghiglione e Jandrei. Per tutti e quattro, si tratta di motivi di mercato. Assente anche Lennart Czyborra, destinato alla cessione all’Arminia Bielefeld.

Per quanto riguarda Destro, così scrive Il Secolo XIX: “L’attaccante potrebbe lasciare a breve il Grifone, è in corso una trattativa e quindi non sarà tra i convocati per il match di San Siro. Il Genoa per l’attacco continua a spingere per Lammers dell’Atalanta, sul quale c’è anche il Verona e per il ritorno di Salcedo. Come Destro, a Milano non ci saranno neanche Radovanovic e Jandrei, pure loro in uscita”.