Giornale – Ibra socio di un’agenzia di scommesse? Rischia 3 anni di stop. Da Milanello filtra…

Zlatan Ibrahimovic rischia una squalifica di 3 anni. È l'ultima notizia lanciata in Svezia e riportata dal quotidiano Il Giornale. L'attaccante del Milan non sta vivendo un periodo memorabile tra acciacchi, la squalifica per la "critica irrispettosa" all'arbitro Maresca, il ristorante aperto in zona rossa e l'ultima novità, l'agenzia di scommesse.