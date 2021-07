Giornale – Juve, scambio Ronaldo-Icardi col PSG? L’argentino è un esubero

Il fuoriclasse portoghese non lascia tranquilla la Vecchia Signora: resta in piedi l'ipotesi di scambio con l'ex Inter che non ha convinto a Parigi

Cristiano Ronaldo tiene in apprensione la Juventus. Il portoghese non ha ancora sciolto del tutto le riserve sul suo futuro. Resta così aperta l'ipotesi addio, come spiega Il Giornale di oggi: "Occhio alle sirene del PSG, soprattutto in caso di fuga di Mbappè al Real Madrid. A quel punto l’unico sostituto possibile sarebbe proprio il fuoriclasse di Funchal. Operazione impostabile attraverso uno scambio con Mauro Icardi, in esubero all’ombra della Torre Eiffel e per il quale è scaduta il 15 luglio la clausola pro Inter (ai nerazzurri sarebbero dovuti andare 15 milioni di conguaglio in caso di cessione dell’argentino a un club italiano)".