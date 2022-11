Giornale – Juventus, dimissioni per evitare conseguenze pericolose

Il focus del quotidiano a proposito di quanto sta avvenendo in queste ore in casa bianconera

Il Giornale in edicola questa mattina dedica ampio spazio al terremoto di casa Juventus. Si legge a tal proposito: "Improvviso ma non imprevisto. La dirigenza della Juventus si è dimessa, in blocco. Secondo logica ma in ritardo, epilogo clamoroso di una vicenda che si è trascinata troppo a lungo, tra arroganze e reazioni grottesche, addirittura sfidando la Procura di Torino e la Consob. Una svolta doverosa per evitare conseguenze serie e pericolose, addirittura l’arresto se si fosse reiterato il reato di falso in bilancio, secondo gli accertamenti delle indagini della Procura che avevano portato alla denuncia, alla richiesta di misure cautelari respinte poi dal gip contro il quale la stessa Procura ha presentato ricorso".