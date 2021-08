Giroud: “Sono cristiano, è stato Dio a volermi al Milan e non all’Inter”

Olivier Giroud ha parlato in conferenza stampa e ha commentato anche il mancato approdo all'Inter lo scorso anno

Olivier Giroud ha parlato in conferenza stampa e ha commentato anche il mancato approdo all'Inter lo scorso anno. Fu Antonio Conte a chiederlo espressamente ma alla fine il francese restò al Chelsea.

"Io ho sempre detto che quando ero piccolo avevo il sogno di giocare in Premier League ma penso che fosse arrivato il momento di scoprire una nuova cultura e un nuovo paese. Il Milan è stata l'opzione migliore per me e sono grato di poter vestire i colori rossoneri.