Giroud, accordo con la Juve ma in stand-by. Sky: “Lascia Londra solo per andare a Torino”

La Juventus sta lavorando sull’attacco. I nomi in pole restano Suarez e Dzeko. Ma se entrambi gli affari dovessero saltare i dirigenti bianconeri hanno già pronta una pista alternativa. Sarebbe Giroud secondo Skysport. Il giocatore francese, che a gennaio è stato vicino all’Inter avrebbe già un accordo con i bianconeri e lascerebbe il Chelsea solo per trasferirsi a Torino da quanto sostiene Di Marzio. Il giocatore firmerebbe un biennale a 4.5mln a stagione e il club londinese percepirebbe cinque mln come indennizzo.

(Fonte: SS24)