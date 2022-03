I tifosi a Giroud: “Il Milan vince sto campionato”. L’attaccante: “Sì, sì”

Il giocatore francese ha segnato contro il Napoli dopo i gol segnati all'Inter e punta dritto sullo scudetto

In un video trasmesso su Skysport l'incontro tra Olivier Giroud, autore dello 0-1 che il Milanieri ha inflitto al Napoli prendendosi il primo posto in classifica, e due tifosi. Mentre scattavano un tradizionale selfie uno di loro ha detto all'attaccante: "Lo vinciamo questo campionato, vero?". "Sì, sì", la risposta dell'attaccante rossonero che è salito in macchina sorridendo.