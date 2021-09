CdS – Rosso Gonzalez con l’Inter, squalifica di almeno 2 giornate: il motivo

Il quotidiano torna sull'episodio che ha portato all'espulsione per doppia ammonizione dell'esterno d'attacco viola

Stangata in arrivo per Nico Gonzalez, esterno d’attacco della Fiorentina espulso ieri sera contro l’Inter per doppia ammonizione (entrambi i gialli per proteste). Ecco la ricostruzione del Corriere dello Sport, che si sofferma soprattutto sulla squalifica in arrivo: “Il rosso per proteste di Nicolas Gonzalez è la macchia più grande della serata del Franchi. Vlahovic, nell’accompagnarlo fuori dal campo, ha cercato di calmarlo, ma il danno oramai era fatto. La Fiorentina, per adesso, dovrà fare a meno di lui domenica prossima a Udine. Dipenderà molto anche da quello che sarà riportato nel referto dal direttore di gara, ma il rischio è di rimediare almeno due turni”, si legge.