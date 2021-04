Grancini (Viking Juve): “Ma non si vergognano? Agnelli fa quel che vuole solo in Italia”

Loris Grancini, capo ultras dei Viking della Juventus, attacca Agnelli: "Già dai modi e dai tempi si capiva che era una pagliacciata"

Sullle dichiarazioni di Andrea Agnelli, il leader dei Viking dice: "Non ho parole. Lui qua in Italia può fare come vuole, ma in Europa non ha questa forza. Penso alle parole del presidente del Liverpool che, con umiltà, gentilezza ed educazione, ha chiesto scusa ai tifosi. E non è nemmeno inglese. Agnelli ha continuato per la sua strada. Sicuramente stanno barattando qualcosa. Speriamo che abbia almeno il coraggio di dimettersi e voglio vedere con che faccia si ripresenta ai tavoli della Uefa".