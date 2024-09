Il Napoli ha accontentato Conte sul mercato e la squadra ora è competitiva per lo scudetto. Gioca per quest’obiettivo senza nascondersi, con questa squadra non puoi nascondersi anche perchè non giocherà le coppe. Non ci sarà lo stress della gara infrasettimanale, questo è un vantaggio. L’unico svantaggio è allenare 28 calciatori che non potranno avere tutti tanto spazio e devi tenerli sempre sulla corda