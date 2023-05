Graziani: “Stagione Milan salva se arriva in Champions. La Juve no perché…”

"Il Milan ha vinto e giocato bene contro la Sampdoria, si è ripreso a livello psicologico dopo l'uscita dalla Champions. Obiettivo quarto posto? L'obiettivo reale era quello di essere competitivo per provare a vincerlo ancora il campionato. Se rientra tra le prime 4 la stagione la salva ma è l'obiettivo minimo. Altrimenti ci sarebbe da leccarsi le ferite per tanti motivi"

Sulla Juventus

"Oggi classifica sorride alla Juve ma siamo al di sotto dell'obiettivo minimo. Non è come il Milan, anche se ha attenuanti il piatto piange e non c'è dubbio. Di 3 obiettivi, solo uno è centrato: la qualificazione in Champions. Se si fa un esame di coscienza, con la squadra che ha Allegri, siamo un gradino sotto all'obiettivo minimo"