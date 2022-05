Milan, Theo Hernandez: “Scudetto, manca una settimana. Non guarderò l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Atalanta, Theo Hernandez ha commentato così quanto accaduto a San Siro

"Una serata speciale per tutta la nostra gente, che non era così felice da tanto tempo. Sono partito per andare fino in fondo, sono contento di giocare nel Milan. Ho segnato un gol incredibile, il più importante della mia carriera. Per lo scudetto manca una settimana, daremo il massimo. Se guarderò l'Inter? No, guarderò mio figlio e basta".