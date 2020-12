Bologna, Hickey: “Inter? Per fare risultato bisogna stare calmi. San Siro Colosseo del calcio”

Classe 2002, “ma ha le palle”. Sinisa Mihajlovic non ha dubbi su Aaron Hickey. Finora ha giocato sette gare in Serie A e ora si prepara ad affrontare l’Inter. «Mi piacciono molto Lukaku ed Eriksen. Per poter fare risultato bisogna stare calmi e credere nei compagni: in ogni minuto. San Siro è il Colosseo del calcio, non vedo l’ora di vederlo», ha sottolineato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport il terzino sinistro del Bologna. «Non sento molto la pressione in campo. Quando ero più piccolo avvertivo il nervosismo e i miei compagni mi dicevano di stare calmo e che tutto sarebbe filato liscio. Ora mi calmo da solo. Sono contento di essere arrivato in Serie A, è come essere atterrati sulla luna, è un campionato fantastico. Cerco sempre di rimanere concentrato fino all’ultimo minuto. Mihajlovic mi ha dato consigli sui tempi del difendere e dell’attaccare e mi ha dato tanta fiducia», ha aggiunto sulla sua esperienza in rossoblù,

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)