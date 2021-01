Ibra: “Ora c’è da recuperare per l’Inter. Campioni d’inverno? Non mi dà niente. L’esperienza…”

Zlatan Ibrahimovic, dopo la sconfitta del Milan contro l’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Skysport. Queste le parole dell’attaccante rossonero:

-Partita complicata?

Mancavano tante cose, non era la nostra giornata e non voglio avere tante scuse dopo una sconfitta perché in ogni partita devi portare a casa il risultato e oggi non ci siamo riusciti. Dobbiamo rifarci nella prossima partita.

-Due sconfitte contro le squadre di alto livello ti fa pensare a ridimensionamento?

Dopo tante partite in cui non perdevamo ne abbiamo perso due. La squadra è un po’ fragile secondo me perché quando manca qualche giocatore entrano giocatori con poca esperienza, che non hanno tante partite in Serie A. Ma questo non è un alibi. Si lavora, ci si sacrifica, siamo primi per un motivo.

-Campioni d’inverno?

Sì, ma non mi dà niente. Siamo a metà e significa che finora abbiamo fatto bene ma non è finita ancora, comincia un periodo difficile, con tante partite che ci aspettano. Dobbiamo stare bene fisicamente e continuare col nostro ritmo.

-Tra due giorni c’è il derby, come farai cambiare l’umore a questa squadra perché c’è bisogno di vincerlo questo derby contro l’Inter?

Bisogna rialzarsi da questa sconfitta e la cosa bella è che la partita arriva dopo pochi giorni. Abbiamo la possibilità di fare meglio di oggi sicuro. Con l’Inter sarà una bella partita e dobbiamo cercare di recuperare per quella.

-Ti piacerebbe giocare con Ilicic?

Quando gli dai troppo tempo è facile giocare. È più difficile quando lo pressi. Aveva tanto tempo palla tra i piedi, poteva fare anche qualche gol in più. È stato anche gentile con noi. Se nessuno mi aggredisce posso fare più cose. Nel primo tempo io mi sentivo troppo solo in avanti.

-Mandzukic?

Non è uno che va allattato, si vede. Ho provato a dirgli benvenuto in slavo, italiano. Non è uno che parla tanto. Una persona seria, concentrata. Vuole il suo spazio.

-Come si gestisce una sconfitta?

Bisogna recuperare bene, pensare positivo, guardare dove abbiamo sbagliato. Poi l’esperienza non arriva di colpo.

