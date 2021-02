Caressa: “Ibra, fortissimo sì. Ma anche meno. Non può litigare con tutti”

Il telecronista di Skysport ha detto la sua sulla partecipazione del giocatore milanista alla kermesse canora

Fabio Caressa, a Radio Dee Jay, ha detto la sua sul momento di Ibra che si prepara ad affrontare la sua esperienza a Sanremo. Tante polemiche, ma il giornalista ha spiegato: «Ci risulta lo abbia firmato prima di firmare per il Milan il rinnovo. La società non poteva fare molto su questo».

Poi ha lanciato un messaggio al giocatore milanista: "Credo sia fortissimo, va bene il personaggio, lo adoro. Ma un filo di gas in meno aiuta in questo momento. Non può litigare con tutti. Con LeBron James, con Lukaku. Un filo meno, in alcuni casi è utile, in altri casi è deleterio. Ogni tanto tutti siamo un filo meno, aiuterebbe anche il Milan. Resta un grande giocatore, trascinatore».