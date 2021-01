Milan-Atalanta, Zapata a Ibra: “Volete il 13° rigore?”. Zlatan: “Ho più gol io che partite tu”

Scambio di battute tra Duvan Zapata e Zlatan Ibrahimovic nel corso della sfida vinta nettamente dall’Atalanta a San Siro contro il Milan. L’attaccante colombiano ha stuzzicato l’avversario durante l’ultimo check del VAR per un possibile rigore per la squadra di Pioli: “Non potete chiudere una partita senza rigori. Volete il 13esimo?”.

Come riferisce Eurosport, la risposta di Ibrahimovic non si è fatta attendere: “Ma di cosa parli? Ho più gol io che partite tu in carriera“. E i numeri confermano le parole dello svedese: Ibra ha realizzato in totale 498 gol, mentre Zapata ha totalizzato in carriera 371 presenze.