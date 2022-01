TS – Icardi attende la Juve? Bianconeri chiari: interessa a una condizione

L'aggiornamento sull'ex nerazzurro che potrebbe tornare in Italia per una nuova avventura

Negli ultimi mesi, forse anni, ha fatto parlare di sé più per le vicende private che per le gesta in campo. Mauro Icardi è rimasto però nel mirino della Juventus, a patto che il suo arrivo non sia vincolante per il mercato estivo. TuttoSport fa chiarezza sulla questione: "In Francia cresce la convinzione che il Psg si stia muovendo per “liberare” il 28enne argentino e che Icardi abbia intenzione di attendere la Juventus per fare il grande ritorno in Italia. Le mosse del Psg e i pensieri di Maurito non bastano, però, per concludere il puzzle con i bianconeri. Già, perché alla Continassa non cambiano posizione di una virgola: Icardi interessa soltanto in prestito. L’uomo mercato Federico Cherubini vuole avere le mani libere in estate per puntare Vlahovic o Scamacca ed è il motivo per cui Morata, che ha capito da tempo che non verrà riscattato (prezzo fissato a 35 milioni con l’Atletico), intende cogliere subito l’opportunità Barcellona. Il dt del Psg Leonardo per il momento insiste su formule più garantite (cessione o prestito con obbligo), ma il mercato è appena all’inizio e, almeno sulla carta, il tempo per trovare un compromesso non manca. Tra l’affitto semestrale e la cessione definitiva, il punto d’incontro potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto".