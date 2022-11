Impallomeni: “Juventus? Per me Allegri crede ancora nello scudetto. Ha una rosa da titolo”

Tardelli dice che Allegri è l'unico antagonista di Spalletti: è vero?

"Chi ha fatto meglio rispetto allo scorso anno? C'è proprio la Juventus, quindi ci può stare. Tutte le squadre sotto il Napoli sono lì. La Roma non esprime un calcio clamorosamente convincente, che attira, sono partite vissute su attimi, ma è lì, non vive un momento sereno per diversi motivi ma se la gioca. Così come la Juventus. Clamorosamente potrebbe essere anche terza e fino a qualche settimana fa criticavamo Allegri".