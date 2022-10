Impallomeni: “Lotta scudetto? Se la Roma batte il Napoli non si può più nascondere”

"Saranno partite molto equilibrate. Gli episodi saranno importanti. A Bergamo devo dire che Immobile è una perdita importante per la Lazio. Se troverà comunque la squadra di Sarri un'alchimia particolare può impensierire l'Atalanta. Roma-Napoli? Il Napoli sembra un'onda irresistibile ma è la sfida tra il colonnello Spalletti e il generale Mourinho. E' una tappa non decisiva per il campionato, ma per la Roma lo è. Se vince, entra in un altro mondo. Se batti il Napoli, non ti puoi più nascondere".