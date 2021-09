UFFICIALE – Infortunio Insigne, arriva il comunicato del Napoli

Il club azzurro ha chiarito le condizioni dell'attaccante costretto ad abbandonare il terreno di gioco del Maradona nel match contro la Juventus

Lorenzo Insigne è stato costretto a lasciare il campo in anticipo in Napoli-Juventus. L'attaccante ha seguito il finale di gara dalla panchina a causa di un infortunio. In questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale del club azzurro a chiarire le sue condizioni. "Lorenzo Insigne, uscito nella ripresa per infortunio durante il match contro la Juventus, ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro", si legge sul sito del Napoli.