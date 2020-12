Insigne sul rosso con l’Inter: “Ci sono rimasto malissimo. Un capitano non deve mai…”

«Mi dispiace per l’episodio di Milano, dobbiamo essere concentrati sin da subito per la gara di mercoledi». Lorenzo Insigne è tornato sulla sua espulsione nella gara contro l’Inter nel corso della conferenza stampa di presentazione del calendario del Napoli 2021. L’attaccante non c’era, proprio per il rosso rimediato contro i nerazzurri, nella partita di ieri sera contro la Lazio nella quale è arrivata una sconfitta per due a zero. «Sono rimasto malissimo a Milano, ma soprattutto per aver lasciato la squadra in 10, un capitano non deve farlo. Siamo il Napoli, dobbiamo portare a casa i risultati a tutti i costi», ha aggiunto. Con lui c’era anche Andrea Petagna che ha sottolineato: «Quella con la Lazio è stata la partita più brutta che abbiamo fatto in questa stagione, ma vogliamo subito i tre punti nella prossima gara con il Torino. Dobbiamo concentrarci ed essere uniti per la vittoria».

(Fonte: agenzia)