Chiellini: “Rivincita con l’Inter? Percorso su noi stessi. La Coppa Italia è storia a sé”

«Se possiamo pensare ad una rivincita in Coppa Italia contro l’Inter? Era un percorso su noi stessi, io la vivo così. Stiamo crescendo, abbiamo fatto passi in avanti importanti. La Coppa Italia è una storia a sé rispetto al campionato, ci sono ancora tante partite e poi vedremo alla fine». Giorgio Chiellini, dopo la vittoria della Juventus per due a zero sulla Sampdoria, ha parlato anche delle semifinali (andata e ritorno) di Tim Cup contro la squadra nerazzurra.

(Fonte: SS24)