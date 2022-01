Il giudice sportivo conferma: squalificati Cuadrado e De Ligt. Saltano Inter-Juve

I due giocatori bianconeri salteranno entrambi una giornata e quindi non saranno a disposizione di Allegri per la finale

L'olandese è stato squalificato per una giornata per aver incassato due cartellini gialli, quindi l'espulsione, durante la gara contro la Roma. Il colombiano invece era tra i diffidati e gli è stato fatare un cartellino giallo incassato per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Anche per lui una giornata di squalifica che sconterà contro gli uomini di Inzaghi.