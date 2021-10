Sky – Dybala, fuori per precauzione con lo Zenit. Altri test: Inter-Juve nel mirino

Il giocatore bianconero potrebbe tornare il 30 ottobre, secondo alcune fonti, ma la coscia sinistra è guarita: lavora per ritrovare la condizione

La Juventus ha ritrovato fiducia dopo aver inanellato quatto vittorie consecutive in campionato, le ultime due contro Toro e Roma, entrambi per 1-0. A Skysport hanno parlato della prossima rivale dell'Inter e si sono soffermati anche sulla situazione infortuni, in particolare quello di Paulo Dybala. Elongazione muscolare per l'argentino che secondo varie fonti potrebbe saltare oltre allo Zenit anche la partita contro i nerazzurri in programma domenica sera.