Inter, occhio alla prima mezz’ora. GdS: “L’Empoli non conosce mezze misure e…”

Le statistiche della squadra di Andreazzoli riportate dalla Gazzetta dello Sport di questa mattina

L'Inter non potrà sottovalutare l'Empoli questa sera. Sarà importante l'impatto sul match dei nerazzurri. Il motivo? Lo riporta la Gazzetta dello Sport di oggi: "Attenzione alla prima mezz’ora del Castellani. Finora il Verona è la squadra che ha segnato più gol nei primi 30 minuti (9 reti), ma alla ruota dell’Hellas pedalano proprio l’Empoli e l’Inter con otto. L’Empoli non conosce mezze misure, fino ad oggi non ha mai pareggiato: 4 vittorie, 5 sconfitte, il segno di un’identità. Può essere che per un banale calcolo di probabilità stasera arrivi il primo pari, ma non ci giureremmo perché per natura la squadra di Andreazzoli è progressista, tende a fare e non a resistere e a conservare. O le prende o le dà. L’Empoli vanta un altro primato: dopo 9 giornate è la formazione con il tempo effettivo più alto, con 54 minuti e 49 secondi di media a match. Il dato dimostra come gli azzurri non si perdano in manfrine né usino mezzucci. L’Empoli gioca".