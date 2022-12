Ex Inter, Pinamonti e Sanchez lasciano il segno in Sassuolo-OM

Amichevole di lusso quella andata in scena ieri tra il Sassuolo e l’Olympique Marsiglia. Una gara ricca di emozioni e di gol, dove a lasciare il segno sono stati soprattutto i due ex nerazzurri Andrea Pinamonti in forza ai neroverdi e il...

La squadra di Dionisi si è alla fine imposta con il risultato di 3-2; oltre alla rete dei due ex Inter sono arrivate quella di Payet per i francesi e quelle di Berardi e Thorsvedt per gli emiliani. Nell'OM inoltre si registra l'espulsione del difensore Belardi al 37'.

Tra le altre il Sassuolo sarà anche avversaria dell' Inter il prossimo 29 dicembre in vista della gara amichevole in programma al Mapei Stadium.