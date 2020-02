Inzaghi: “Rosa corta rispetto a Inter e Juve? Speriamo rientri presto Correa”

«Volevamo la vittoria con tutte le nostre forze, ma c’è rammarico per il risultato. 24 tiri e miracoli del loro portiere, a volte bisogna accettare un pareggio anche se ci sta stretto». Simone Inzaghi, dopo il pari con il Verona, ha parlato anche ai microfoni di Skysport. Queste le sue parole e l’analisi di quanto accaduto in campo all’Olimpico:

-Imprecisione degli attaccanti?

Penso siano stati bravissimi Immobile e Caicedo, hanno fatto una gara di sacrificio. Probabilmente era segnato che questa gara doveva finire così. Guardiamo avanti ma ora ci aspetta una gara ugualmente difficile a Parma.

-Guardando alla partita contro il Parma, le mancheranno Radu e Milinkovic: sollevato di averli poi con l’Inter?

No, sollevato no. Anche perché hanno preso due ammonizioni che non c’erano. Ho rivisto gli episodi. Ma sono cose che capitano, non faccio scelte su partite e ammonizioni. si gioca partita dopo partita e per noi loro due sono ovviamente giocatori importanti.

-Rispetto a Juve e Inter non avete le Coppe, ma avere una rosa meno ampia pesa alla lunga?

Noi abbiamo cercato di porre rimedio a gennaio perché ci manca Correa, speriamo possa rientrare al più presto. Abbiamo bisogno in questo momento. Sappiamo che è una settimana delicata con tante partite ravvicinate e con il Parma non sarà semplice, sono una squadra fisica con un allenatore molto preparato. Con il Verona abbiamo speso molto a livello fisico, ma abbiamo tirato tanto e create situazioni.

