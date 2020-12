Inzaghi: “Napoli con l’Inter meritava altro risultato. Lazio ha meritato per lo spirito”

«Obiettivamente abbiamo perso punti importanti in questo cammino. Ma siamo arrivati a qualificarci in CL. Dobbiamo essere realistici e qualche punto lo abbiamo perso. Abbiamo sbagliato finora solo la partita contro l’Udinese». Simone Inzaghi ha parlato così dopo la vittoria sul Napoli. L’allenatore biancoceleste, intervistato da Skysport, ha sottolineato: «Abbraccio con Luis Alberto? È stato un momento di analisi, in campionato ci manca qualcosa, E abbiamo potenzialità. Sappiamo che ci sono squadre fortissime che si giocano con noi un posto in CL».

«Avevo chiesto un ottimo impatto contro un Napoli che veniva da una partita persa a Milano dove meritava un altro risultato. L’atteggiamento ha prevalso, abbiamo meritato di vincerla come spirito e tutto», ha aggiunto.