Jeda: “La Juve non ha un bel gioco, vince grazie alle individualità. Contro l’Inter…”

Intervenuto a Sportitalia, l’ex attaccante, tra le altre, del Cagliari Jeda ha parlato così della vittoria della Juventus in Supercoppa contro il Napoli:

“Ha vinto ma come sempre non esprime un buon gioco, va a sprazzi e si affida alle individualità. Quando ha preso una squadra forte come l’Inter ha sofferto tanto l’intensità di gioco e la strapotenza fisica di una squadra come l’Inter. Al Napoli è mancata convinzione, ha giocato un bel calcio. La Juve non ha un bel gioco, bisogna vincere”.