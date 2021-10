Jordan: “Il Milan ha tutto quello che serve per vincere lo Scudetto. E con Ibra…”

L'ex Milan e Verona Joe Jordan ha parlato così della sfida tra i rossoneri e i gialloblù, rispondendo anche alla domanda sullo Scudetto.

«Stefano Pioli sta facendo un ottimo lavoro. I talenti sono molti e il gioco che esprime la squadra è brillante. Ho visto anche la partita di Champions League con il Liverpool. Le idee ci sono e le qualità anche. Il Milan ha tutto quel che serve per vincere. E presto riavrà Zlatan Ibrahimovic».

«Lo trovo unbelievable, come si dice? Incredibile, sì. Non puoi immaginare che abbia quarant’anni: Ibrahimovic ha abolito l’età. Ha un fisico poderoso, ma comanda con la testa. Se il Milan ha avuto questi miglioramenti lo si deve anche a quel che ha dato Zlatan. Da quando è tornato si è visto come la squadra si sia evoluta. È più consapevole, più sicura. Perché uno così, che ha vinto dovunque, con una personalità enorme, ti cambia. Ibrahimovic è la svolta»