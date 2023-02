Juve-Toro, Juric: “I miei giochino con testa libera. Motivazioni in più? Il derby”

«Devono giocare con la testa libera, ho visto un po' di tensione per la carica dei tifosi ma i giovani devono giocare con la testa libera. Vale la classifica questo derby? Lo stimolo più grande è giocare il derby, non servono altri stimoli». L'allenatore del Torino, Ivan Juric, prima della sfida contro la Juve ha parlato della sfida che si sta per giocare all'Allianz Stadium e si è soffermato sulle motivazioni in una gara di questo tipo.