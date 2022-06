Juve-Arnautovic, incontro a Milano. Ribadito l’interesse, ma il Bologna…

Marko Arnautovic è considerato un'alternativa per l'attacco della Juventus. Un'alternativa a Morata per esempio. Dell'ex Inter, TuttoSport scrive: "Il calciatore non è più giovanissimo, ha 33 anni e un buon feeling con Sinisa Mihajlovic che vorrebbe tenerlo in rosa. Ma quello dei bianconeri sembra il classico treno che passa una sola volta ed è dura non salire a bordo se è la Juventus a chiamarti. Il motivo che fa ben sperare è legato alle ambizioni del giocatore, però c’è un dubbio: il rossoblù accetterebbe la panchina?".