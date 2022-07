EDICOLA TS – Juve all’attacco oltre Vlahovic: piacciono Zaniolo e Arnautovic

"Juve all'attacco oltre Vlahovic". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 2 luglio 2022. "In attesa che sbarchi Di Maria, alla Juve mancano due punte: i preferiti sono Zaniolo e Arnautovic, scelto come vice Vlahovic se parte Kean". In taglio alto si parla di Belotti e dell'addio al Torino, di spalla invece i "soldi indiani per il Milan".