Juve, Chiesa ha la febbre: operazione rinviata di qualche giorno

Il calciatore della Nazionale doveva essere operato domani ma ha qualche linea di febbre: negativo al coronavirus

Federico Chiesa è in Austria. Deve sottoporsi all'intervento per la risoluzione della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore della Juve sarà operato dal dottor Fink ad Innsbruck, ma è stato rinviata l'operazione prevista per domani.