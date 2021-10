Juve, Dybala out con la Roma e verso il forfait con lo Zenit: contro l’Inter…

Le ultime sulle condizioni di Paulo Dybala, numero 10 argentino dei bianconeri, a una settimana dalla sfida contro l'Inter a San Siro

In casa Juventus, Paylo Dybala continua a lavorare per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Il numero 10 argentino non ci sarà questa sera nella sfida contro la Roma all'Allianz Stadium.