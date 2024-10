Juve, esami in corso per Douglas Luiz. Koopmeiners, niente Inter

In casa Juve sono momenti di apprensione in vista degli esami a cui dovrà essere sottoposto Douglas Luiz che ieri si è fermato prima della gara contro lo Stoccarda per un problema muscolare. Anche Cristiano Giuntoli ha parlato di un piccolo dolore e della decisione dello staff medico di fermarlo per precauzione e ora è atteso il verdetto degli esami. Se anche fossero escluse lesioni e se fosse anche solo un affaticamento, difficilmente il brasiliano verrebbe rischiato nella gara contro i nerazzurri. Si attendono novità dato che il giocatore questa mattina è arrivato allo J-Medical per sottoporsi agli esami.

Thiago Motta non ha ricevuto buone notizie neanche da Teun Koopmeiners. Il calciatore, dopo la botta al costato subita a inizio ottobre nella gara contro il Lipsia, non gioca dal 6 ottobre e pare non sia ancora pronto. Sente ancora dolore nella respirazione profonda "e nonostante la sua forte volontà di rientrare contro i nerazzurri, è probabile che il giorno giusto per rivederlo in campo possa essere il turno infrasettimanale contro il Parma del 30 ottobre. Nel caso, con quel corpetto protettivo per attutire eventuali colpi", scrive il sito de La Gazzetta dello Sport.