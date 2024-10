Il tecnico ha dovuto sostituire con Thuram il suo giocatore per un problema avvertito prima del fischio d'inizio

Douglas Luiz si è fermato durante il riscaldamento, prima della partita di Champions tra la Juventus e lo Stoccarda. Il calciatore, come riferito da Skysport, ha sentito tirare dietro la coscia e ha smesso di allenarsi nei minuti che precedono la gara. Da verificare le sue condizioni anche in vista della partita di domenica contro l'Inter, in campionato.