RIVALI/ Juve, esami per McKennie e Dybala: ecco le condizioni in vista dell’Inter

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di McKennie e Dybala, che tengono in apprensione Pirlo vero Inter-Juve. A riportarle sono i colleghi della Gazzetta dello Sport. Si legge sul sito della rosea: “Quante chance di vedere entrambi a disposizione contro l’Inter, domenica sera? È ancora presto per sbilanciarsi, con ancora sei giorni di lavoro prima del match del Meazza, tuttavia le sensazioni a caldo suggerivano un cauto ottimismo per il centrocampista statunitense, meno per l’attaccante argentino. E le conferme sono arrivate dagli esami a cui si sono sottoposti stamattina al J Medical”.