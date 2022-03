Inchiesta bilanci Juve, Procura ha convocato diversi giocatori. Dybala si allenerà…

A Skysport fanno il punto sull'indagine Prisma che tenta di fare luce anche sull'accordo tra società e giocatori che si erano sospesi gli stipendi nel 2020

La convocazione non è arrivata solo a Dybala . Il primo ad arrivare in Procura è stato il calciatore argentino della Juventus. Ma sono stati convocati dai pm torinesi anche altri giocatori bianconeri nell'ambito dell'inchiesta Prisma. Sono stati convocati come persone informate sui fatti: si indaga sull'accordo sulla sospensione degli stipendi nel 2020, nel momento dello scoppio della pandemia. Molti non potranno rispondere immediatamente alla convocazione perché sono impegnati con le varie Nazionali.

Il nuovo filone dell'inchiesta non guarda solo alle Plusvalenze dunque, ma pone l'accento sul bilancio 2019-2020 e quella sospensione delle paghe dei calciatori, nel periodo tra marzo e giugno, che fece risparmiare alla fine una cifra attorno ai 90 mln alla società bianconera. Secondo l'accusa non ci sarebbe stata una vera e propria rinuncia agli stipendi da parte dei giocatori ma si tratterebbe di paghe posticipate. Sono iniziati quindi gli interrogatori con l'argentino. Oltre ai calciatori bianconeri saranno sentiti procuratori ed altre persone legate al mondo del calcio.

Il giocatore argentino è in Procura e potrà poi raggiungere i suoi compagni in campo oggi per il primo allenamento in vista di Juventus-Inter, come riferito da Skysport.