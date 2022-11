Nedved: “Juve, troppi infortuni. Qualcosa si è sbagliato”

«Noi a livello di infortuni stiamo combattendo dall'inizio dell'anno, abbiamo dodici o tredici infortuni complessivi ma così è difficile, ci dobbiamo fare delle domande serie». Pavel Nedved, ai microfoni di Mediaset, prima della gara con il PSG, ha parlato delle difficoltà dei bianconeri, eliminati dalla Champions League e in ritardo pure in Serie A.

«Per fortuna - ha sottolineato il vicepresidente bianconero - si fermerà il campionato il 13 novembre e dobbiamo fare delle valutazioni serie. Valuteremo su tutto, in Champions abbiamo fatto quattro sconfitte su cinque, è normale uscire. In campionato siamo in ritardo. Valuteremo visto che il campionato si ferma e ripartiremo diversamente. Non sto parlando di allenatore, di società, giocatori, qualcosa si è sbagliato».