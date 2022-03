Juve-Inter, Allegri pensa a tridente e gabbia attorno a Brozovic: le alternative

L'allenatore bianconero sta lavorando per preparare la gara contro Inzaghi e ci sono diverse idee sul tavolo per la formazione titolare

Secondo La Gazzetta dello SportCuadrado potrebbe essere l'uomo assist per l'attaccante numero 7 sia che giochi da terzino o da esterno offensivo. Dubbi sulla presenza dal primo minuto di Dybala. Allegri deciderà tra il tridente o alla rinuncia tra lui e Morata nei titolari per poi schierare le tre punte in caso in corsa. Costruirà una gabbia attorno a Brozovic, spiega la rosea, "disinnescarlo significa spegnere la luce alla squadra di Inzaghi. Allegri all’andata ci provò con Kulusevski sacrificato in fase di copertura. Adesso lo svedese non c’è più e nemmeno McKennie (infortunato), che sarebbe stato perfetto per fare quel tipo di lavoro. Se sta bene Bernardeschi (che è reduce alla pubalgia) schierato sulla trequarti potrebbe essere una soluzione, tra le alternative Locatelli oppure Danilo in versione centrocampista, come lo abbiamo già visto contro la Salernitana (e non solo)", si legge.