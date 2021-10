GdS – Juve, Dybala e De Ligt out in Champions: nel mirino c’è l’Inter a San Siro

Le condizioni fisiche dei due calciatori della Juve, De Ligt e Dybala, nella settimana che porta alla sfida contro l'Inter

Matthijs De Ligt salterà la gara in Russia, ma è pronto a rientrare proprio contro i nerazzurri a San Siro. Secondo La Gazzetta dello Sport, non ci sono lesioni all'adduttore sinistro, ma si tratterebbe di un risentimento muscolare.

Buone notizie per Allegri da Paulo Dybala, anche lui out in Champions League: "La Joya resterà a Torino ad allenarsi ma sembra non avere più dolore e quindi si apre uno spiraglio perché torni a disposizione già domenica per il big match di San Siro".