Tare: “Non ci dobbiamo arrendere, serve orgoglio. La Lazio ha fatto una grande stagione”

«Gli infortuni non devono essere un alibi per nessuno. Perché la squadra c’è e dobbiamo cercare fino in fondo di raggiungere il risultato migliore. Nessuno si deve scordare che la Lazio è stata una grande squadra in questa stagione». Igli Tare ha parlato così prima della gara contro la Juve. E ha anche aggiunto: «Se la vittoria dell’andata è una spinta ve lo dico dopo la partita. Non ci dobbiamo arrendere, non ci sono motivi. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e dobbiamo provare a farlo ancora perché non c’è niente di impossibile».

(Fonte: SS24)