Mauro: “Juve, non ha vita lunga una squadra che fa difficoltà col Porto”

L'ex giocatore a Radio Dee Jay ha parlato delle difficoltà riscontrate dai bianconeri in CL e della partita di ritorno

«Non ha vita lunga una squadra che ha così difficoltà ad incontrare il Porto. Credo che sarà difficilissima al ritorno farli neri. C'è sempre la possibilità di passare, ma deve fare più di un gol per non rischiare. Se Ronaldo non è in forma fare gol è complicato. La Juve ha avuto problemi nei reparti, poi ha avuto un sacco di infortuni. È un'annata così. Quando ha vinto facile ha vinto con squadre non fortissime ma giocando bene».