Juve-Napoli, il comunicato della Lega Calcio: “Rinviata a data da destinarsi”

Era stata data a tavolino alla Juventus, ma il Napoli ha vinto il ricorso sulla gara del 4 ottobre. Il Coni ha tolto i tre punti ai bianconeri, ridato un punto agli azzurri e ha deciso che la partita deve essere giocata. Dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni è arrivato il comunicato della Lega Calcio che spiega come non ci sia ancora una data fissata per il recupero. Questo quanto si legge in una nota firmata dal presidente Dal Pino: “Preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Prot. n. 01 260/2020 emessa in data 22 dicembre 2020, si comunica che la gara di Serie A Tim, Juventus-Napoli, valevole per la 3 a giornata di andata e programmata per domenica 4 ottobre 2020, è rinviata a data da destinarsi”.

(Fonte: Lega Calcio)