Fabio Paratici, ai microfoni di RaiSport, ha parlato della Juventus – prima della partita contro l’Inter – e di come sta lavorando Pirlo sulla panchina bianconera. «Siamo contenti di Pirlo per l’atteggiamento, il gioco, il coraggio che la squadra esprime in campo. Siamo in corsa su tutti i fronti e pensiamo possa essere un buon viatico per il momento più importante della stagione che comincia adesso», ha detto il dirigente della Juve.

(Fonte: Rai1)