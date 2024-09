«Next Gen? Sicuramente è stato fatto un grande lavoro e sono stati investiti tanti soldi, era il momento di rientrare. È servito anche per abbassare i costi: la verità è che bisogna trovare un mix tra giovani determinati e chi è meno giovane per dare subito consistenza a quello che è la Juventus. Le dinamiche del mercato sono tante e non si possono tenere tanti giocatori, ci sono rinnovi ed esigenze. Sicuramente abbiamo cercato di vendere per recuperare il club speso negli anni cercando di valorizzare i ragazzi della Next Gen. Credo sia normale che ci sia un ottimo rapporto tra dirigenti e allenatore. Ma abbiamo in generale un ottimo rapporto tra tutti e vogliamo continuare a lavorare divertendoci pensando al meglio del club», ha aggiunto poi rispondendo alle domande sui giovani integrati da Thiago Motta in prima squadra.