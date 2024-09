Quanto ha speso l’Inter? Saldo e impatto a bilancio del mercato estivo

Ma qual è stato l'effetto di queste operazioni sul bilancio dell'Inter per la stagione 2024/25? Abbiamo cercato di stimare l'impatto finanziario utilizzando i dati ufficiali dei club coinvolti e le informazioni disponibili su valori e stipendi, escludendo alcune operazioni secondarie (come la percentuale di rivendita di Di Gregorio, per esempio).

Tra i nuovi acquisti, Zielinski risulta l'operazione più costosa in termini di stipendio, che rappresenta la voce di spesa maggiore a bilancio. Gli affari relativi a Zielinski e Taremi si sono conclusi a parametro zero, e le eventuali commissioni saranno rese note solo con la pubblicazione del bilancio. Secondo le stime di Calcio e Finanza, le spese per i nuovi acquisti, considerando ammortamenti e stipendi lordi (inclusi i giocatori rientrati dai prestiti e ancora in rosa), ammontano a circa 30,1 milioni di euro. Vediamo come questi costi siano stati parzialmente compensati dalle operazioni in uscita.